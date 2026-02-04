Tramp razgovarao sa Si Đinpingom o Iranu i izolaciji Teherana

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da su on i predsednik Kine Si Đinping imali razgovor na brojne teme, uključujući situaciju u Iranu.

Američka administracija nastoji da ubedi Peking i druge zemlje da izoluju vladu u Teheranu. Tramp najavio posetu Kini u aprilu Među ostalim temama koje je Tramp pomenuo su kinesko-američki odnosi, trgovinska razmena, Tajvan i plan predsednika SAD da u aprilu poseti Kinu. „Odnosi sa Kinom i moj lični odnos sa predsednikom Sijem – izrazito je dobar, i obojica uviđamo koliko je važno da on ostane takav“, napisao je Tramp posle razgovora na društvenim mrežama. Kineska