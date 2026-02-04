Oglasio se Tramp nakon razgovora sa Sijem: Bio je to dug i temeljan poziv

B92
Oglasio se Tramp nakon razgovora sa Sijem: Bio je to dug i temeljan poziv

Tramp je imao "odličan" razgovor sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o trgovini, Tajvanu i međunarodnim krizama, i najavio putovanje u Kinu u aprilu.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je imao "odličan" telefonski razgovor sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, i naveo da se raduje putovanju u Kinu planiranom za april. "Bio je to dug i temeljan poziv, tokom kojeg su razmatrane mnoge važne teme, uključujući trgovinu, vojsku, putovanje u Kinu u aprilu (kojem se veoma radujem)", kazao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Tramp je rekao da je sa kineskim predsednikom razgovarao i o
