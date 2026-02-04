Sednica Skupštine Grada Novog Sada: Usvojen plan izgradnje crkve na Limanu, opozicija napustila sednicu

Odbornici Skupštine Grada Novog Sada usvojili su na sednici Plan regulacije područja Štrand-Kabel koji predviđa izgradnju crkve na Limanu.

Za usvajanje Plana glasalo je svih 46 prisutnih odbornika. Zamenik gradonačelnika Đurađ Jakšić je, čitajući obrazloženje Komisije za planove, rekao da je potrebno da postoji crkva na Limanu i da će se izgradnjom hrama ispraviti istorijska nepravda prema Srbima, Jevrejima i Romima koji su za vreme Racije stradali na Štrandu. "Postoji nasušna potreba za izgradnjom hrama. Malo je poznato da je odavno psotojala inicijativa za još jednim hramom, pa se i tada pominjao