Svetski dan borbe protiv raka, prevencija spasava život: "Godišnje oboli više od 41.000 ljudi, umre oko 20.000"

Newsmax Balkans pre 47 minuta
Svetski dan borbe protiv raka, prevencija spasava život: "Godišnje oboli više od 41.000 ljudi, umre oko 20.000"

U Srbiji se godišnje registruje više od 41.000 novoobolelih od raka, a više od 20.000 ljudi izgubi bitku sa ovom bolešću, pokazuju podaci Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Povodom Svetskog dana borbe protiv raka, prof. dr i direktorka Batuta Verica Jovanović rekla je za RTS da prevencija i rano otkrivanje mogu spasiti hiljade života. "Prema podacima iz 2024. godine, u Srbiji godišnje oboli 41.472 osobe od malignih bolesti, nešto više muškaraca, njih 21.793, i 19.679 žena", navela je Jovanović. Kada je reč o smrtnosti, statistika nije dobra. "Na teritoriji naše zemlje godišnje premine 20.314 ljudi od posledica malignih bolesti",
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Društvo onkoloških pacijenata: Koš za zdravlje

Društvo onkoloških pacijenata: Koš za zdravlje

Večernje novosti pre 1 sat
Dođite na skrining mamografiju: Apel sugrađankama lekara Doma zdravlja Novi Sad

Dođite na skrining mamografiju: Apel sugrađankama lekara Doma zdravlja Novi Sad

Večernje novosti pre 1 sat
Svetski dan borbe protiv raka: Dom zdravlja poziva Novosađanke da urade mamografiju

Svetski dan borbe protiv raka: Dom zdravlja poziva Novosađanke da urade mamografiju

Radio 021 pre 2 sata
Batut: U Srbiji u 2024. od malignih tumora obolele 41.472 osobe

Batut: U Srbiji u 2024. od malignih tumora obolele 41.472 osobe

Šabačke novosti pre 2 sata
Onkolozi upozoravaju: Broj obolelih od raka u Srbiji raste iz godine u godinu, preventiva ključna

Onkolozi upozoravaju: Broj obolelih od raka u Srbiji raste iz godine u godinu, preventiva ključna

Euronews pre 3 sata
Dan borbe protiv raka obeležava i Društvo onkoloških pacijenata u Vranju

Dan borbe protiv raka obeležava i Društvo onkoloških pacijenata u Vranju

RTS pre 3 sata
Svetski dan borbe protiv raka: Maligne bolesti među vodećim uzrocima smrtnosti u Srbiji

Svetski dan borbe protiv raka: Maligne bolesti među vodećim uzrocima smrtnosti u Srbiji

RTK pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMilan Jovanović

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Kamioni na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom čekaju pet sati

AMSS: Kamioni na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom čekaju pet sati

Danas pre 32 minuta
Putevi Srbije: Sneg u raskvašenom stanju na putevima u Zaječaru i Vranju

Putevi Srbije: Sneg u raskvašenom stanju na putevima u Zaječaru i Vranju

Danas pre 42 minuta
Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu najoštrije osuđuje pretnje upućene članovima Odseka

Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu najoštrije osuđuje pretnje upućene članovima Odseka

Danas pre 27 minuta
„Mrdićevi zakoni“ – nastavak Ćacilenda drugim sredstvima

„Mrdićevi zakoni“ – nastavak Ćacilenda drugim sredstvima

Danas pre 42 minuta
Konzervator i docent na Fakultetu primenjenih umetnosti: Vlada će učiniti sve da suđenje zaustavi, strahujemo da borba za…

Konzervator i docent na Fakultetu primenjenih umetnosti: Vlada će učiniti sve da suđenje zaustavi, strahujemo da borba za Generalštab još nije gotova

Danas pre 42 minuta