Svetski dan borbe protiv raka, prevencija spasava život: "Godišnje oboli više od 41.000 ljudi, umre oko 20.000"

U Srbiji se godišnje registruje više od 41.000 novoobolelih od raka, a više od 20.000 ljudi izgubi bitku sa ovom bolešću, pokazuju podaci Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Povodom Svetskog dana borbe protiv raka, prof. dr i direktorka Batuta Verica Jovanović rekla je za RTS da prevencija i rano otkrivanje mogu spasiti hiljade života. "Prema podacima iz 2024. godine, u Srbiji godišnje oboli 41.472 osobe od malignih bolesti, nešto više muškaraca, njih 21.793, i 19.679 žena", navela je Jovanović. Kada je reč o smrtnosti, statistika nije dobra. "Na teritoriji naše zemlje godišnje premine 20.314 ljudi od posledica malignih bolesti",