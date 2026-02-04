Društvo onkoloških pacijenata: Koš za zdravlje

Društvo onkoloških pacijenata iz Vranja Svetski dan borbe protiv raka obeležilo je simboličnom akcijom „Koš za zdravlje“ u saradnji sa Košarkaškim klubom „Panter“.

Foto: J.S. Članovi i volonteri najbrojnijeg i najaktivnijeg udruženja simbolično su odigrali košarkašku utakmicu u kojoj pobeđuje zdravlje. - Kao preventiva najvažnija je fizička aktivnost i zbog toga je veoma važna ova akcija Društva onkoloških pacijenata i njihove druge manifestacije čiji je cilj da se javnost alarmira kako bi došlo do nekog pomaka. Svaki pojedinac treba da najpre misli na svoje zdravlje, a onda i na društvo – rekao je onkolog dr Kosta