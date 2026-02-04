Slučaj Generalštab: Selaković neće da se poziva na imunitet, sudija Vladi traži mišljenje o "aktiviranju imuniteta"

NIN pre 6 minuta  |  FoNet
Slučaj Generalštab: Selaković neće da se poziva na imunitet, sudija Vladi traži mišljenje o "aktiviranju imuniteta"

Ministar kulture Nikola Selaković stigao je nešto pre 10 časova u Specijalni sud, gde je u 10 časova počelo suđenje optuženima u slučaju "Generalštab".

Na početku suđenja su se i Selaković i još troje optuženih izjasnili da nisu krivi. Suđenje Selakoviću, optuženom za zloupotrebu službenog položaja u slučaju "Generalštab", vodi se pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Istovremeno, studenti u blokadi pozvali su okupljanje uz poruku "Svi smo mi svedoci". Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) podiglo je 15. decembra 2025. godine optužni predlog protiv Selakovića i još tri
