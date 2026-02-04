Poznato kada će pasti sneg: Meteorolog najavljuje hladni talas nakon prolećnih temperatura

Pravda pre 5 sati  |  Mondo
Kratkotrajni hladni talas završen je u Srbiji za vikend, temperature su se stabilizovale uz vetar koji ne prestaje da duva, a meteorolog Ivan Ristić najavljuje da će sneg pasti14. februara, za Svetog Trifuna. Što se tiče ove nedelje, za petak (6. februar) najavljuje čak 15 stepeni, a onda naglo zahlađenje uz košavu početkom sledeće nedelje.

"Košava slabi u četvrtak popodne a prestaje u petak. Takođe petak deluje trenutno kao najtopliji dan kada ćemo ugledati i sunce, a temperatura će se popeti skoro na 15 stepeni. Subota kišovita, a od ponedeljka popodne vraća se jaka košava, ovaj put opet hladna tako da se opet 'smrzavamo'. U utorak temperature padaju ponovo blizu nula stepeni. Sve u svemu veoma promenljivo. Što se tiče temperatura ali i vremena, takođe u pojedinim danima i vetrovito sa košavom",
