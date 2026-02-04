Vremenska prognoza za četvrtak, 5. februar: Sutra u većem delu Srbije promenljivo oblačno

U većem delu Srbije će sutra biti promenljivo oblačno, a u košavskom području i na planinama i vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji ponegde će biti kratkotrajna kiša. U Timočkoj Кrajini tokom celog dana oblačno, tmurno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Duvače slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. Najniža temperatura će se kretati od minus tri u Timočkoj Кrajini do sedam stepeni na jugu Srbije, a najviša u većini mesta od