EU razmatra kineske predloge carina na mlečne proizvode

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
EU razmatra kineske predloge carina na mlečne proizvode

Evropska komisija je danas potvrdila da je primila konačne proračune kineskog Ministarstva trgovine o planiranim antidampinškim, odnosno antisubvencijskim carinama na mlečne proizvode iz Evropske unije, uz napomenu da je zakonski rok za njihovo uvođenje 21. februar.

Prema navodima dva evropska industrijska udruženja, Kina je u završnoj fazi postupka značajno snizila predložene carinske stope u odnosu na ranije privremene mere. Konačne carine za pojedine mlečne proizvode iz Evropske unije kretale bi se između 7,4 i 11,7 odsto, dok su privremene stope objavljene u decembru iznosile od 21,9 do čak 42,7 odsto, prenosi Rojters. Evropska komisija je saopštila da carine još nisu konačne i dodala da trenutno analizira najnoviju
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Na nišanu bazuke

Na nišanu bazuke

Radar pre 2 sata
Ukrajina usaglasila prioritete sa NATO: Kontakt grupa za odbranu u Briselu 12. februara

Ukrajina usaglasila prioritete sa NATO: Kontakt grupa za odbranu u Briselu 12. februara

Kurir pre 1 sat
Pobuna unutar Evropske unije: 400 diplomata se "diglo" protiv Brisela zbog Gaze!

Pobuna unutar Evropske unije: 400 diplomata se "diglo" protiv Brisela zbog Gaze!

Kurir pre 1 sat
Barselona želi organizaciju finala Lige šampiona 2029. godine

Barselona želi organizaciju finala Lige šampiona 2029. godine

Telegraf pre 2 sata
Sijarto: "Jasno je ko će pobediti u ratu u Ukrajini, EU ne treba da produžava ubijanje"

Sijarto: "Jasno je ko će pobediti u ratu u Ukrajini, EU ne treba da produžava ubijanje"

Telegraf pre 1 sat
Tramp: "Putin je održao reč i nije napao Ukrajinu 7 dana, upravo sada pregovoramo sa Iranom"

Tramp: "Putin je održao reč i nije napao Ukrajinu 7 dana, upravo sada pregovoramo sa Iranom"

Telegraf pre 2 sata
FAZ: Trampova nepredvidiva politika razbila Vučiću iluziju moći

FAZ: Trampova nepredvidiva politika razbila Vučiću iluziju moći

Danas pre 2 sata

Ključne reči

Evropska UnijaRojtersEUPekingKinaEvropska komisijaMlekocarine

Najnovije vesti »

Uhapšen službenik poljskog ministarstva! Sumnja se da je špijunirao za Ruse!

Uhapšen službenik poljskog ministarstva! Sumnja se da je špijunirao za Ruse!

Kurir pre 23 minuta
Tramp: Vreme je da se Amerikanci oslobode Epstinovih dosijea

Tramp: Vreme je da se Amerikanci oslobode Epstinovih dosijea

Politika pre 13 minuta
Klintonovi moraju da svedoče u aferi Epstin, iako su mesecima odbijali

Klintonovi moraju da svedoče u aferi Epstin, iako su mesecima odbijali

Politika pre 28 minuta
Ognjen čeka na debi za Dejvis kup reprezentaciju Srbije: "Veliko je zadovoljstvo igrati za našu zemlju"

Ognjen čeka na debi za Dejvis kup reprezentaciju Srbije: "Veliko je zadovoljstvo igrati za našu zemlju"

Telegraf pre 13 minuta
EU razmatra kineske predloge carina na mlečne proizvode

EU razmatra kineske predloge carina na mlečne proizvode

Telegraf pre 28 minuta