EU razmatra kineske predloge carina na mlečne proizvode

Evropska komisija je danas potvrdila da je primila konačne proračune kineskog Ministarstva trgovine o planiranim antidampinškim, odnosno antisubvencijskim carinama na mlečne proizvode iz Evropske unije, uz napomenu da je zakonski rok za njihovo uvođenje 21. februar.

Prema navodima dva evropska industrijska udruženja, Kina je u završnoj fazi postupka značajno snizila predložene carinske stope u odnosu na ranije privremene mere. Konačne carine za pojedine mlečne proizvode iz Evropske unije kretale bi se između 7,4 i 11,7 odsto, dok su privremene stope objavljene u decembru iznosile od 21,9 do čak 42,7 odsto, prenosi Rojters. Evropska komisija je saopštila da carine još nisu konačne i dodala da trenutno analizira najnoviju