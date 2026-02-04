Otkriveno ko je naručio napad na Čolinu kuću: Sumnja se da je bombaše angažovao poznati menadžer

Bombaški napad na kuću poznatog pevača Zdravka Čolića, naručio je jedan poznati estradni menadžer, prve su sumnje istražitelja koji rade na rasvetljavanju incidenta koji se dogodio na Dedinju, saznaje Kurir. - Istraga je otvorena, prikupljeni su materijalni dokazi i drugi tragovi, uzeti snimci sa sigurnosnih kamera i prve izjave svedoka.

Prema do sada prikupljenim informacijama, sumnja se da iza napada stoji poznati estradni menadžer. Uviđaj na licu mesta obavili su policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, trajao je nekoliko sati. - Sumnja se da je pomenuti menadžer naručio napad, a da je izvršilac neko drugi. Rad na slučaju je u toku i očekuje se da uskoro bude rešen - dodaje naš sagovornik, ne želeći da otkrije pozadinu navodno sukoba. Prema nezvaničnim informacijama, Čola i
