Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zadržavanja na izlazu za teretna vozila, najduže se čeka na Horgošu - pet sati

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju najduže pet sati, i to na Horgošu.

Na Kelebiji, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju tri sata, kao i na Batrovcima, a na Šidu četiri sata, dok su najkraća zadržavanja na izlazu na Bezdanu - dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Povremeno slaba kiša na gotovo celom području Srbije uslovljava mestimično vlažne kolovoze, a vožnju
AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, mestimično vlažni kolovozi i upozorenje na jak vetar

