"I dalje ćemo imati velike količine ruskog gasa, ali sve više uzimamo od Evropljana" Vučić za Rojters: Izgradnja gasovoda ka Severnoj Makedoniji trebalo bi da počne ove godine

Blic pre 5 sati
Vučić je ponovio da je Srbija čvrsto na evropskom putu Vučić je rekao da Srbija diverzifikuje svoje snabdevanje energijom Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u intervjuu za Rojters da će Srbija nastaviti da kupuje velike količine gasa od Rusije, ali i da planira da obezbedi 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, što je petina ukupnih potreba, kroz mehanizam zajedničke nabavke gasa Evropske unije, kojem se priključila prošle godine. Vučić je rekao
Danas pre 3 sata
Aleksandar VučićEvropska UnijaRojtersMakedonijaPredsednik SrbijeRusijaSeverna Makedonija

