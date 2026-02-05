Zapaljivo Trampovo upozorenje i to pred "Dan D": Da li je to ponovo došlo do preokreta? "Treba da bude veoma zabrinut!"

Iran je zahtevao da se pregovori premeste iz Turske u Oman Arakči je potvrdio večeras da će pregovori biti održani u Muskatu, Omanu, u petak ujutro Američki predsednik Donald Tramp upozorio je danas da bi iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei trebalo da bude "veoma zabrinut". - Rekao bih da bi trebalo da bude veoma zabrinut, da.

Trebalo bi da bude. Kao što znate, oni pregovaraju sa nama - rekao je Tramp u intervjuu za NBC News. Iranski ministar spoljnih poslova, Abas Arakči, potvrdio je večeras da će pregovori između Irana i SAD biti održani u Muskatu, Omanu, u petak ujutro. Prethodno je američki državni sekretar Marko Rubio, rekao da je postignut dogovor o tome da pregovori budu održani u Turskoj, ali je naglasio da lokacija pregovora još nije definitivno potvrđena. Rubio je istakao da su