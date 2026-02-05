Nikolić: Povoljna metereološka situacija u narednih deset dana

Direktor Republičkog hidrometereološkog zavoda Jugoslav Nikolić izjavio je da se u narednih 10 dana nastavlja relativno povoljna metereološka situacija bez najave ekstremnih pojava koje bi mogle značajnije da utiču na saobraćajnu infrastrukturu i ljude i njihov svakodnevni život.

Na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije Nikolić je rekao, da, kada je meteorološka situacija u pitanju, u nastavku prve polovine februara, dakle u narednih desetak dana, očekuje se česta pojava slabih padavina, pretežno u vidu kiše. "Sneg se prognozira povremeno u planinskim predelima, a početkom sledeće nedelje, u ponedeljak i utorak, 9. i 10. februara, sneg se očekuje i u nižim predelima istočne Srbije, odnosno u Timočkoj i Negotinskoj krajini, uz
