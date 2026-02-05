Produžen rok za podnošenje prijava: Službe u Leskovcu rade i tokom vikenda

Glas juga pre 3 sata
Produžen rok za podnošenje prijava: Službe u Leskovcu rade i tokom vikenda

Svi građani koji još nisu podneli prijave to mogu učiniti na sledećim punktovima: Petak, 6. februar 2026.

Od 8.00 do 15.00 časova: Svi punktovi – Sala Uslužnog centra, Dom kulture Roma, MZ Grdelica, MZ Vučje, MZ Pečenjevce, MZ Hisar, MZ Manojlovce. Odeljenje za urbanizam: od 7.00 do 18.00 časova. Subota, 7. februar 2026. Od 9.00 do 16.00 časova: Svi punktovi i Odeljenje za urbanizam. Nedelja, 8. februar 2026. Od 9.00 do 16.00 časova: Svi punktovi i Odeljenje za urbanizam. Građani se pozivaju da iskoriste produženi rok i na vreme podnesu svoje prijave.
