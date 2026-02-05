Rok za prijavu u sistemu “Svoj na svome” produžen do 9. februara

Valjevska posla pre 2 sata  |  svojnasvome.gov.rs
Rok za prijavu u sistemu “Svoj na svome” produžen do 9. februara

Rok za podnošenje prijava po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokeretnosti produžava se za tri dana, saopštila je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

Izvor: svojnasvome.gov.rs Usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava, koja je uzrokovala preopterećenje sistema „Svoj na svome“, prvobitni rok za podnošenje prijava koji je bio 5. februara 2026. godine, produžava se za dodatna tri dana i ističe 9. februara 2026. godine, u ponoć. Novonastale okolnosti predstavlju objektivan razlog za nepodnošenje prijave blagovremeno, a sve prijave, koje putem sistema „Svoj na svome“, budu predate do 9. februar 2026.
Otvori na valjevskaposla.info

Povezane vesti »

Produžen rok za podnošenje prijava: Službe u Leskovcu rade i tokom vikenda

Produžen rok za podnošenje prijava: Službe u Leskovcu rade i tokom vikenda

Glas juga pre 31 minuta
Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Jugmedia pre 1 sat
Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Stav.life pre 1 sat
Da li će mi se porez na imovinu obračunati i pet godina unazad, ako sad prijavim nekretninu? Ovako to rešava legalizacija

Da li će mi se porez na imovinu obračunati i pet godina unazad, ako sad prijavim nekretninu? Ovako to rešava legalizacija

Blic pre 1 sat
Prijavljivanje za upis prava svojine na nepokretnosti u Bogatiću i tokom vikenda

Prijavljivanje za upis prava svojine na nepokretnosti u Bogatiću i tokom vikenda

Šabačke novosti pre 1 sat
Rok za prijavu u sistemu “Svoj na svome” ističe 9. februara u ponoć

Rok za prijavu u sistemu “Svoj na svome” ističe 9. februara u ponoć

Valjevska posla pre 2 sata
Produžen rok za upis bespravnih objekata do 9. februara

Produžen rok za upis bespravnih objekata do 9. februara

Pressek pre 2 sata
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

MUP: Oštećeni elementi fontane u Kragujevcu usled korišćenja trotineta

MUP: Oštećeni elementi fontane u Kragujevcu usled korišćenja trotineta

Insajder pre 10 minuta
Grad Leskovac platio skoro 6,8 miliona za javno osvetljenje

Grad Leskovac platio skoro 6,8 miliona za javno osvetljenje

Jugmedia pre 51 minuta
Savićevac nije simbol za roštilj i belolučenu paprika!

Savićevac nije simbol za roštilj i belolučenu paprika!

Prokuplje press pre 15 minuta
Vozio „fijat“ sa 2,22 promila alkohola u organizmu

Vozio „fijat“ sa 2,22 promila alkohola u organizmu

Jugmedia pre 1 minut
Nova.rs otkriva šta studenti planiraju na Sretenje

Nova.rs otkriva šta studenti planiraju na Sretenje

Glas Šumadije pre 41 minuta