Rok za prijavu u sistemu “Svoj na svome” produžen do 9. februara

Rok za podnošenje prijava po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokeretnosti produžava se za tri dana, saopštila je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

Izvor: svojnasvome.gov.rs Usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava, koja je uzrokovala preopterećenje sistema „Svoj na svome“, prvobitni rok za podnošenje prijava koji je bio 5. februara 2026. godine, produžava se za dodatna tri dana i ističe 9. februara 2026. godine, u ponoć. Novonastale okolnosti predstavlju objektivan razlog za nepodnošenje prijave blagovremeno, a sve prijave, koje putem sistema „Svoj na svome“, budu predate do 9. februar 2026.