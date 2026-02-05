Zasluženo: Saša Vezenkov MVP Evrolige u januaru

Kurir pre 1 sat
Zasluženo: Saša Vezenkov MVP Evrolige u januaru

Olimpijakos je u januaru ostvario šest pobeda i pretrpeo jedan poraz u Evroligi, a Vezenkov je bio najbolji strelac sa postignutih u proseku 23,6 poena uz najveći indeks od 29 poena, navodi se na sajtu takmičenja.

Postigao je 20 trojki, sa linije za slobodna bacanja šutirao je 29/30, a u proseku je imao 6,7 skokova. "Nisam uradio ništa novo, ništa drugačije. Samo sam verovao u svoj rad, verovao sam u ekipu i nastaviću tako", rekao je Vezenkov za podkast Evrolige. Vezenkov je u šest od sedam utakmica postigao najmanje 20 poena, dok je u četiri utakmice broj njegovih indeksnih poena prelazio 30. On je peti put dobio nagradu za MVP meseca, po čemu se izjednačio sa Majkom
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Januar u znaku Vezenkova - as Olimpijakosa MVP prošlog meseca!

Januar u znaku Vezenkova - as Olimpijakosa MVP prošlog meseca!

Sportske.net pre 27 minuta
Saša Vezenkov MVP januara u Evroligi

Saša Vezenkov MVP januara u Evroligi

Telegraf pre 42 minuta
Dileme nije bilo: Dominantni Vezenkov MVP EL u januaru

Dileme nije bilo: Dominantni Vezenkov MVP EL u januaru

Sport klub pre 1 sat
Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov MVP Evrolige u januaru

Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov MVP Evrolige u januaru

Radio sto plus pre 1 sat
Najbolji u prvom mesecu nove godine: Saša Vezenkov MVP januara

Najbolji u prvom mesecu nove godine: Saša Vezenkov MVP januara

Večernje novosti pre 1 sat
Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov najkorisniji igrač Evrolige u januaru

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov najkorisniji igrač Evrolige u januaru

Politika pre 1 sat
Vezenkov najbolji u januaru po izboru Evrolige

Vezenkov najbolji u januaru po izboru Evrolige

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EvroligaOlimpijakosmvp

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Pobeda Dubaija u Evroligi koja je obradovala i navijače Crvene zvezde

(VIDEO) Pobeda Dubaija u Evroligi koja je obradovala i navijače Crvene zvezde

Danas pre 7 minuta
Partizan jači za Dvejna Vašingtona za meč protiv Panatinaikosa

Partizan jači za Dvejna Vašingtona za meč protiv Panatinaikosa

Danas pre 27 minuta
KSS prozvao Ostoju Mijailovića, Partizan ekspresno odgovorio

KSS prozvao Ostoju Mijailovića, Partizan ekspresno odgovorio

Danas pre 1 sat
Saša Vezenkov MVP Evrolige u januaru

Saša Vezenkov MVP Evrolige u januaru

Danas pre 1 sat
Saša Obradović pred Makabi: Po statistici su najbolji u pozicionom napadu, igraju brzo i konstantno se kreću

Saša Obradović pred Makabi: Po statistici su najbolji u pozicionom napadu, igraju brzo i konstantno se kreću

Danas pre 2 sata