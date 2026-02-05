Đedović: Subvencije za energetsku efikasnost iskoristiće 50.000 porodica do kraja 2027. godine

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Đedović: Subvencije za energetsku efikasnost iskoristiće 50.000 porodica do kraja 2027. godine
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da ministarstvo subvencijama za domaćinstva omogućava građanima da smanje rasipanje energije, zamene stare i neefikasne sisteme grejanja, ugrade toplotne pumpe, solarne kolektore i solarne panele, a do kraja sledeće godine očekuje se da će više od 50.000 domaćinstava širom Srbije iskoristiti subvencije, u iznosu od 50 do 65 odsto vrednosti energetske sanacije. Dubravka Đedović
Više od 50.000 porodica u Srbiji ima pravo na ovu pomoć države: prijave u toku

Blic pre 1 sat
Novi projekti za integraciju geotermalnih tehnologija, toplotnih pumpi i solarnih rešenja u toplanama

RTK pre 2 sata
Pomoć države za 50.000 domaćinstava: Do kraja 2027. subvencije za poboljšanje energetske efikasnosti

Kurir pre 3 sata
Smanjite račune za struju i grejanje: Država deli subvencije, više od 50.000 porodica u Srbiji ih dobija. Evo kako

Dnevnik pre 3 sata
Do 2027. više od 50.000 domaćinstava u Srbiji koristiće državne podsticaje za energetsku efikasnost

Biznis.rs pre 2 sata
​Đedović: Očekuje se da će više od 50.000 domaćinstava širom Srbije iskoristiti subvencije

Politika pre 2 sata
Đedović Handanović: Subvencije za energetsku efikasnost iskoristiće 50.000 porodica do kraja 2027. godine

RTV pre 3 sata
