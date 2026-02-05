Produžen rok za prijavu nelegalnih objekata

četvrtak, 5. februara 2026. VALJEVO- Nakon produžetka roka za prijavu nelegalnih objekata radi legalizacije (evidencije i upisa prava) za dodatna tri dana, zaključno sa nedeljom u ponoć, Gradska uprava Valjeva obaveštava građane o radnom vremenu i lokacijama na kojima mogu podneti prijave. Prijave se mogu podneti na sledećim lokacijama i u navedenim terminima: Gradska uprava grada Valjeva, Karađorđeva 64 – četvrtak, 5. februar i petak, 6. februar od 7.30 do 19.00
