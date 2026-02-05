Luvr: kruna carice Eugenije koju su ispustili pljačkaši biće restaurirana

Politika pre 11 minuta
Kruna prvo bila oštećena prilikom vađenja iz vitrine gde je bila izložena, a zatim je pretrpela „jak udarac” kada su je pljačkaši odbacili

PARIZ – Više od tri meseca nakon pljačke nakita u Luvru, kruna carice Eugenije, koju su pljačkaši bacili tokom bekstva, moći će da bude „potpuno restaurirana”, saopštio je danas muzej. U saopštenju muzej Luvr navodi da je kruna koja je pronađena u podnožju galerije Apolo, nakon pljačke muzeja 19. oktobra prošle godine, zadržala skoro potpuno svoju formu, „što omogućava njenu potpunu restauraciju”, prenosi televizija Frans 24. Kruna koju je Napoleon treći naručio za
