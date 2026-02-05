NLB Komercijalna banka o uhapšenoj blagajnici: Oštećenim klijentima nadoknađen sav novac

NLB Komercijalna banka o uhapšenoj blagajnici: Oštećenim klijentima nadoknađen sav novac

NLB Komercijalna banka saopštila je da je podneta krivična prijava protiv D.I. koja je uhapšena zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj navodeći da je reč o njihovoj bivšoj radnici.

Takođe, ova banka navodi da je svim pogođenim klijentima nadoknadila štetu. Iz banke ističu da sarađuju sa istražnim organima, kao i da se ovim povodom neće dodatno oglašavati. Kako su danas saopštili MUP i Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, D. I. (30) iz okoline Bača uhapšena je zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica. Sumnja se da je ona u svojstvu blagajnice u "NLB Komercijalna banka" iskoristila svoj položaj i prekoračila svoja ovlašćenja, tako što je od
