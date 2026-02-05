Ministar pravde Srbije u Briselu obavestio evropskog komesara i o Mrdićevim zakonima

U saopštenju piše da je Vujić zahvalio sagovorniku zbog “kontinuiranog praćenja reforme pravosuđa i konstruktivnih komentara u okviru pregovaračkog procesa za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava”.

Vujić je kazao da je Srbija “u potpunosti posvećena jačanju nezavisnosti, samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnog sistema, sa posebnim fokusom na zaštitu prava građana”. Ocenio je “da izmene i dopune seta pravosudnih zakona koji su usvojeni u Skupštini Srbije, uključujući inicijative narodnog poslanika Uglješe Mrdića, predstavljaju značajan doprinos efikasnijem radu pravosuđa, boljoj zaštiti prava građana i unapređenju vladavine prava”. U saopštenju