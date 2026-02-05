Petković sa Dueom o kršenju ljudskih i političkih prava Srba na Kosovu i Metohiji

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Petković sa Dueom o kršenju ljudskih i političkih prava Srba na Kosovu i Metohiji

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara UN i šefom Misije UN na KiM (UNMIK) Peterom Dueom koga je informisao o brojnim primerima kršenja osnovnih ljudskih i političkih prava Srba na KiM i jednostranim i protivpravnim potezima Prištine.

Petković je izrazio uverenje da će UNMIK nastaviti da kroz svoje izveštaje dosledno i posvećeno govori o svim kršenjima prava srpskog naroda, koja su ugrožena usled gotovo svakodnevnih antisrpskih i eskalatornih poteza Aljbina Kurtija kojima se potkopavaju mir i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, navodi se u saopštenju Kancelarije. Beograd sa svoje strane posvećeno i konstruktivno učestvuje u procesu dijaloga sa Prištinom u Briselu s ciljem normalizacije
