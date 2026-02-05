Vremeplov: Rođen Veljko Petrović

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen Veljko Petrović

NOVI SAD - Na današnji dan 1884. godine rođen je srpski pisac Veljko Petrović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Najčešći motiv njegove književnosti jeste srpska Vojvodina, sa njenim specifičnim ambijentom i ljudskim karakterima. Studije Prava završio je u Pešti. U Prvom balkanskom ratu bio je ratni dopisnik, a u Prvom svetskom ratu dobrovoljac u srpskoj vojsci, potom načelnik u Ministarstvu prosvete, predsednik Matice srpske u Novom Sadu i Srpske književne zadruge u Beogradu i upravnik beogradskog

Danas je četvrtak, 5. februar, 36. dan 2026. godine. 1679 - Umro je holandski pisac Jost van den Vondel, najplodniji i najznačajniji književnik holandskog baroka. Pisao je tužbalice, patriotske, satirične i prigodne pesme, a dramama na biblijske, antičke i istorijske teme znatno je uticao na evropsku literaturu. Dela: drame "Pasha", "Palamed", "Hizbreht van Amatel", "Levendalci", "Lucifer", "Jefta", "Adam u izgnanstvu". 1782 - Španci preoteli od Britanaca
Na današnji dan, 5. februar

Na današnji dan, 5. februar

B92 pre 2 sata
