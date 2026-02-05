Na današnji dan, 5. februar

Danas je četvrtak, 5. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1679 - Umro je holandski pisac Jost van den Vondel, najplodniji i najznačajniji književnik holandskog baroka. Pisao je tužbalice, patriotske, satirične i prigodne pesme, a dramama na biblijske, antičke i istorijske teme znatno je uticao na evropsku literaturu. Dela: drame "Pasha", "Palamed", "Hizbreht van Amatel", "Levendalci", "Lucifer", "Jefta", "Adam u izgnanstvu". 1782 - Španci su preoteli od Britanaca sredozemno ostrvo Minorka. 1814 - U Beču je objavljena