Na današnji dan: Masakr na Markalama, umrli autor Mikija Mausa i Kirk Daglas

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 5. februar, u svetu i kod nas.

1596 - Japanski šogun Hidejoši zabranio je hrišćanstvo u Japanu i naredio da se pogubi 26 osoba koje su prešle u katoličku veru. To su bili prvi Japanci katolički "mučenici". 1679 - Umro je holandski pisac Jost fan den Fundel, najplodniji i najznačajniji književnik holandskog baroka. Njegova dela "Noa", "Lucifer" i "Adam u izgnanstvu" ubrajaju se među najveća ostvarenja holandske literature. 1792 - Britanci su zauzeli pola teritorije indijske države Majsor, nakon