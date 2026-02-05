Hit reakcija Nikole Jokića kada su mu rekli da je ispisao istoriju: "Super, nemam dijetu..."

Košarkaši Denver Nagetsa izgubili su od Njujork Niksa 134:127 posle 58 minuta košarke u Medison skver Gardenu, promašenog šuta Nikole Jokića za pobedu i sjajne partije Džejlena Bransona u dodatku.

Nakon utakmice, pred medije je stao Nikola Jokić, koji je dobijao pitanja na engleskom, ali i na srpskom. Najpre je analizirao kraj susreta. - Očigledno, nismo mogli da pogodimo šut, igrali su dobru odbranu, imali smo neke šanse, napravili su seriju, nismo odgovorili, bila je to teška utakmica. Imali smo naše šanse, ali nismo uspeli da to prikažemo. On je gađao 1/13 za tri poena. - Nisam mogao da pogodim šut. Posebno na kraju meča, sve više sam promašivao kako je