Kina pravi istoriju: Prvi humanoidni robot ide u svemir umesto ljudi

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Kina pravi istoriju: Prvi humanoidni robot ide u svemir umesto ljudi

Kina sprema potez koji bi mogao značajno da promeni način na koji se obavljaju svemirske misije.

Kineski proizvođač humanoidnih robota EngineAI najavio je plan da pošalje svog humanoidnog robota u svemir, što bi bio prvi takav slučaj u svetu. Kompanija je saopštila da je sklopila partnerstvo sa firmom Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology, kako bi realizovala ovaj ambiciozni projekat. Cilj je da humanoidni robot PM01 prođe testove u ekstremnim uslovima svemira, gde su stabilnost, autonomno odlučivanje i prilagodljivost okruženju od presudnog
