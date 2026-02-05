Otkrivena laboratorija marihuane kod Čačka: Uhapšen muškarac

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Otkrivena laboratorija marihuane kod Čačka: Uhapšen muškarac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Čačku, uhapsili su V.

Ć. (51) iz tog grada, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga. Inspektori Grupe za borbu protiv droga, pretresom kuće u okolini Čačka u koјoј јe zatečen osumnjičeni, pronašli su laboratoriјu za uzgoј marihuane u veštačkim uslovima sa 128 stabljika za koјe se sumnja da su kanabis, oko kilogram sasušene biljne materiјe za koјu se sumnja da јe marihuana, kao i opremu za proizvodnju ove
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Otkrivena laboratorija marihuane kod Čačka: Čačaninu (51) stavljene lisice na ruke, u kući mu nađeno 128 stabljika kanabisa…

Otkrivena laboratorija marihuane kod Čačka: Čačaninu (51) stavljene lisice na ruke, u kući mu nađeno 128 stabljika kanabisa! (foto)

Kurir pre 14 minuta
Nova akcija policije: Otkrivena još jedna laboratorija droge: Policija u Čačku pronašla 128 stabljika kanabisa (foto)

Nova akcija policije: Otkrivena još jedna laboratorija droge: Policija u Čačku pronašla 128 stabljika kanabisa (foto)

Blic pre 1 sat
U okolini Čačka otkrivena laboratorija za proizvodnju marihuane, uhapšen 50-godišnjak

U okolini Čačka otkrivena laboratorija za proizvodnju marihuane, uhapšen 50-godišnjak

Morava info pre 1 sat
"Ova optužnica se razlikuje od prve dve" Oglasio se tužilac u Zaječaru povodom slučaja ubistva Danke Ilić: Evo šta je rekao o…

"Ova optužnica se razlikuje od prve dve" Oglasio se tužilac u Zaječaru povodom slučaja ubistva Danke Ilić: Evo šta je rekao o procesu protiv optuženih

Blic pre 2 sata
Podignuta nova optužnica za ubistvo Danke Ilić: Optužene tri osobe, evo šta dalje sledi

Podignuta nova optužnica za ubistvo Danke Ilić: Optužene tri osobe, evo šta dalje sledi

Blic pre 2 sata
Podignuta optužnica za ubistvo Danke Ilić: Tužilaštvo traži doživotni zatvor za Dragijevića i Jankovića

Podignuta optužnica za ubistvo Danke Ilić: Tužilaštvo traži doživotni zatvor za Dragijevića i Jankovića

Mondo pre 2 sata
"Ova optužnica sadrži ono što prve dve nisu" Detalji treće po redu optužnice za ubistvo Danke Ilić!

"Ova optužnica sadrži ono što prve dve nisu" Detalji treće po redu optužnice za ubistvo Danke Ilić!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakMarihuanaKanabisTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovahapšenjeDroga

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšeni osumnjičeni za krađu slike "Uspenje" iz Galerije ULUS-a

Uhapšeni osumnjičeni za krađu slike "Uspenje" iz Galerije ULUS-a

Insajder pre 19 minuta
Tražili novac da bi vlasnike ugostiteljskih objekata "zaštitili od vračarskog klana"

Tražili novac da bi vlasnike ugostiteljskih objekata "zaštitili od vračarskog klana"

N1 Info pre 49 minuta
Blagajnica NLB banke sebi prebacila novac klijenata; Banka: Klijentima nadoknađen sav novac

Blagajnica NLB banke sebi prebacila novac klijenata; Banka: Klijentima nadoknađen sav novac

NoviSad.com pre 34 minuta
Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za četvoricu osumnjičenih za iznude

Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za četvoricu osumnjičenih za iznude

NIN pre 9 minuta
"Mama, zašto sam se samo ja povredila?" Ema (17) poginula kada je njen brat od strica pijan i bez dozvole kolima sleteo u…

"Mama, zašto sam se samo ja povredila?" Ema (17) poginula kada je njen brat od strica pijan i bez dozvole kolima sleteo u jarak: "Moje mrtvo dete nije moglo da dobije pravdu"

Blic pre 39 minuta