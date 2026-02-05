Stojilković: Petrohemija danas pokrenula proizvodnju posle dva meseca pauze

Direktor Hemijske industrije Pančevo (HIP) Petrohemija Goran Stojilković izjavio je da su sve njihove fabrike u tom gradu danas pokrenule proizvodnju posle gotovo dva meseca pauze i najavio da će fabrika za proizvodnju sintetičkog kaučuka u Elemiru početi da radi 16. februara. "Petrohemija je tehnološki usko povezana sa Rafinerijom, tako da je iz tog razloga i Petrohemija morala da uđe u zastoj kada je Rafinerija zaustavila svoju proizvodnju. Posle skoro dva meseca