Stojilković: Petrohemija danas pokrenula proizvodnju posle dva meseca pauze

Telegraf pre 57 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Direktor Hemijske industrije Pančevo (HIP) Petrohemija Goran Stojilković izjavio je da su sve njihove fabrike u tom gradu danas pokrenule proizvodnju posle gotovo dva meseca pauze i najavio da će fabrika za proizvodnju sintetičkog kaučuka u Elemiru početi da radi 16. februara. "Petrohemija je tehnološki usko povezana sa Rafinerijom, tako da je iz tog razloga i Petrohemija morala da uđe u zastoj kada je Rafinerija zaustavila svoju proizvodnju. Posle skoro dva meseca
