Umro čuveni Zoran Milojević

Telegraf
Zoran Milojević Ševko, glumac, kompozitor, romanopisac i dobitnik Andrićeve nagrade preminuo je u 71. godini.

Sinoć je njegovu publiku i sve koji su poštovali njegov lik i delo o tome putem društvenih mreža obavestio pevač i glumac Boris Bizetić sa kojim je Ševko sarađivao. Glumac se pojavljivao u mnogim filmovima, serijama poput "Svemirci su krivi za sve", "Sekula nevino optužen" ali i "Rokeri s Mporavu" gde je sarađivao sa Bizetićem. Boris Bizetić se obratio putem društvenih mreža emotivnom porukom: - Danas je umro naš višedecenijski prijatelj i saradnik Zoran Milojević
