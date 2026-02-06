Američka vojska napala; Smrtonosni udar

Američka vojska je izvela još jedan napad na brod za koji tvrdi da se bavi trgovinom drogom u istočnom Tihom okeanu, pri čemu su poginule dve osobe, saopštila je Južna komanda SAD (SOUTHCOM).

Kako je navedeno, napad je izvršen 5. februara po naređenju komandanta SOUTHCOM-a, generala Fransisa L. Donovana, a izvela ga je Zajednička operativna grupa "Južno koplje", prenosi danas CNN. U saopštenju objavljenom na mreži Iks navodi se da je reč o "smrtonosnom kinetičkom napadu" na brod kojim su, prema tvrdnjama američke vojske, upravljale označene terorističke organizacije i da nijedan pripadnik američkih snaga nije povređen. Donovan je istog dana preuzeo