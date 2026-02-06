Vuk Cvijić: Vlastima smetaju policajci koji se bore protiv trgovine drogom

Beta pre 2 sata

Novinar nedeljnika "Radar" Vuk Cvijić izjavio je danas da smena inspektora koji su otkrili i zaplenili pet tona sušene marihuane u selu Konjuh kod Kruševca predstavlja nastavak kartelizacije policije.

Cvijić je agenciji Beta kazao da su smenjeni Rade Popović i Nikola Đoković iz Službe za suzbijanje narkomanije i krijumčarenje narkotika bili policajci koji nisu sarađivali s kartelom.

"Popović i Đoković su se borili protiv narko-kartela i zbog toga su smenjeni. Oni su ovoj vlasti problem jer su izvršili naloge Tužilaštva za organizovani kriminal. Da je ovo normalna zemlja, njih dvojica bi bili nagrađeni, a ne smenjeni. Međutim, u Srbiji reč narko-kartela povezanog s političkim vlastima ima veći uticaj od naredbe tužioca. Mi živimo u obrnutom svetu, gde su narko-karteli najuspešnija preduzeća u Srbiji", ocenio je novinar.

Naveo je i da su mnogi provladini mediji postali glas narko-kartela, jer, kako je rekao, ne izveštavaju o rekordnoj zapleni droge u Kruševcu.

Prema njegovim rečima, otkrivanje marihuane u Konjuhu podseća na "slučaj Jovanjica".

"Otkrivanje pet tona marihuane u Konjuhu podseća na Jovanjicu i zbog ministra Bratislava Gašića koga su tada inspektori Odeljenja za suzbijanje droga hteli da hapse, a čiji je saradnik sada uhapšen", kazao je Cvijić.

Smenjivanjem inspektora koji su otkrili drogu kod Kruševca, dodao je, vlast je poslala poruku i priznala da je narko-biznis državni posao.

"A oni koji pokušavaju da se bore protiv trgovine drogom da su neprihvatljivi za aktuelnu vlast. Droge u Srbiji, nažalost, ima na svakom ćošku i svima je dostupna, čak i maloletnicima. Prema nekim istraživanjima, droga u Srbiji je najjeftinija u Evropi", istakao je Vuk Cvijić.

Načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak smenio je načelnika Službe za suzbijanje narkomanije i krijumčarenje narkotika Radeta Popovića i zamenika načelnika Nikolu Đokovića.

Popović i Đoković su vodili akciju otkrivanja i zaplene pet tona osušene marihuane, vredne 50 miliona evra, koja je pronađena u magacinu funkcionera Srpske napredne stranke Radeta Spasojevića, u selu Konjuh kod Kruševca.

Na mesto načelnika Službe za borbu protiv droga postavljen je Dušan Perovanović, koji je pre toga bio pripadnik Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) čiji je komandant bio sadašnji načelnik UKP Marko Kričak.

(Beta, 06.02.2026)