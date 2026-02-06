Produžen rok za upis bespravnih objekata do 8. februara: Predato 2.170.255 prijava dosad

Blic pre 1 sat
Produžen rok za upis bespravnih objekata do 8. februara: Predato 2.170.255 prijava dosad
Prijavljivanje je započelo 8. decembra i traje do 8. februara Platformu „Svoj na svome” razvila je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima nazvanom "Svoj na svome", do 5. februara u 19.00 časova pristiglo je 2.170.255 prijava građana. Prijava neupisanih objekata na osnovu
