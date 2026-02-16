Poljoprivrednici blokirali stari put Čačak-Kraljevo, od srede radikalizuju proteste

Poljoprivrednici iz šest čačanskih sela blokirali su u selu Slatina sa oko 100 traktora stari put Čačak-Kraljevo u znak podrške protestu proizvođača mleka i poljoprivrednika koji šesti dan blokiraju Ibarsku magistralu u Mrčajevcima kod Čačka.

Oni su rekli agenciji Beta da će blokada trajati do 14 časova i najavili da će i sutra u isto vreme blokiratu stari put od Čačka do Kraljeva, a da od srede radikalizuju proteste. Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da je danas blokirano pet puteva u okolini Kragujevca, kao i putevi u Rači, u mestu Blace, u selu Lunovo kod Užica i drugi. Poljoprivrednici iz Rače i okolnih sela blokirali su traktorima od 10