Nezadovoljni poljoprivrednici BLOKIRALI PUT Kragujevac - Topola (FOTO)

InfoKG pre 3 sata  |  InfoKG
Nezadovoljni poljoprivrednici BLOKIRALI PUT Kragujevac - Topola (FOTO)

Grupa poljoprivrednika iz sela u okolini Kragujevca i danas je sa tridesetak blokirala državni put Kragujevac – Topola u selu Cerovac, kod skretanja za Raču.

Nezadovoljni su stanjem na tržištu mleka, traže hitnu reakciju države i dodaju da je plan da blokiraju put do ispunjenja zahteva. U znak podrške poljoprivrednicima iz Mrčajevaca, koji šesti dan u tom mestu blokiraju Ibarsku magistralu, njihove kolege iz sela u okolini Kragujevca danas u podne su blokirale državni put Kragujevac – Topola. Okupili su se u Cerovcu i raskrsnicu kod skretanja za Raču blokirali sa tridesetak traktora. Poručuju da su nezadovoljni otkupnom
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Blokada puteva u Cerovcu i Barama i tokom noći, Sabanta prohodna

Blokada puteva u Cerovcu i Barama i tokom noći, Sabanta prohodna

Glas Šumadije pre 23 minuta
Šesti dan blokada – mlekari na putu u Mrčajevcima, protesti na četiri lokacije u Šumadijskom okrugu

Šesti dan blokada – mlekari na putu u Mrčajevcima, protesti na četiri lokacije u Šumadijskom okrugu

RTS pre 52 minuta
Proizvođači mleka šesti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Proizvođači mleka šesti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Sputnik pre 1 sat
Mlekari iz Knića blokirali put Kragujevac–Gornji Milanovac, traže ispunjenje zahteva

Mlekari iz Knića blokirali put Kragujevac–Gornji Milanovac, traže ispunjenje zahteva

Insajder pre 3 sata
Blokade puteva širom Šumadije (VIDEO)

Blokade puteva širom Šumadije (VIDEO)

Glas Šumadije pre 2 sata
Poljoprivrednici i danas blokirali stari put Čačak-Kraljevo

Poljoprivrednici i danas blokirali stari put Čačak-Kraljevo

Serbian News Media pre 3 sata
Nastavljena blokada Ibarske magistrale: Poljoprivrednike podržali i povrtari, mera upozorenja pred radikalizaciju

Nastavljena blokada Ibarske magistrale: Poljoprivrednike podržali i povrtari, mera upozorenja pred radikalizaciju

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ibarska magistralaKragujevacMlekoTopola

Društvo, najnovije vesti »

BIRODI: RTS i Pink više izveštavali o poseti Alijeva, nego o proslavi Dana državnosti Srbije

BIRODI: RTS i Pink više izveštavali o poseti Alijeva, nego o proslavi Dana državnosti Srbije

Danas pre 18 minuta
Policija u punoj opremi sprečava Novosađane da priđu zgradi u kojoj se održava svečanost Matice srpske

Policija u punoj opremi sprečava Novosađane da priđu zgradi u kojoj se održava svečanost Matice srpske

N1 Info pre 28 minuta
Blokada puteva u Cerovcu i Barama i tokom noći, Sabanta prohodna

Blokada puteva u Cerovcu i Barama i tokom noći, Sabanta prohodna

Glas Šumadije pre 23 minuta
Teheran izveo mornaricu pred američku "armadu"! Bliski istok pred eksplozijom, ključa u Ormuskom zalivu uoči druge runde…

Teheran izveo mornaricu pred američku "armadu"! Bliski istok pred eksplozijom, ključa u Ormuskom zalivu uoči druge runde pregovora Irana sa SAD (video)

Kurir pre 18 minuta
Makedonski opozicionar Filipče demantovao tvrdnju vlasti da je njegova stranka SDSM povezana sa marihuanom

Makedonski opozicionar Filipče demantovao tvrdnju vlasti da je njegova stranka SDSM povezana sa marihuanom

Radio 021 pre 28 minuta