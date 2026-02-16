Nezadovoljni poljoprivrednici BLOKIRALI PUT Kragujevac - Topola (FOTO)

Grupa poljoprivrednika iz sela u okolini Kragujevca i danas je sa tridesetak blokirala državni put Kragujevac – Topola u selu Cerovac, kod skretanja za Raču.

Nezadovoljni su stanjem na tržištu mleka, traže hitnu reakciju države i dodaju da je plan da blokiraju put do ispunjenja zahteva. U znak podrške poljoprivrednicima iz Mrčajevaca, koji šesti dan u tom mestu blokiraju Ibarsku magistralu, njihove kolege iz sela u okolini Kragujevca danas u podne su blokirale državni put Kragujevac – Topola. Okupili su se u Cerovcu i raskrsnicu kod skretanja za Raču blokirali sa tridesetak traktora. Poručuju da su nezadovoljni otkupnom