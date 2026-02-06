"Sa njim sam 19 godina, imamo dvoje dece" Ispovest žene koja tvrdi da je u braku sa ocem deteta Milice Todorović: "Preživljavam pakao"

"Sa njim sam 19 godina, imamo dvoje dece" Ispovest žene koja tvrdi da je u braku sa ocem deteta Milice Todorović

Identitet oca deteta Milica Todorović nije otkrivala medijima Supruga navodnog oca je dala izjavu za domaće medije Milica Todorović na svet je donela sina Bogdana, a u medijima su danas prvi put procurele slike oca njenog deteta, kojeg je krila od javnosti.

Kako pišu domaći mediji u pitanju je muškarac koji je već u braku i ima dvoje dece. Navodno njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato redakciji Pinka) oglasila se. Navodna supruga oca deteta Milice Todorović izjavila je da trenutno preživljava pakao i da je sa pevačicom razgovarala. - Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene
