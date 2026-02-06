Oglasio se RHMZ: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana, pripremite se za promenu

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će od sredine dana na jugu zemlje biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 1 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 12, na krajnjem jugu oko 14 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom uz slab severozapadni vetar, s najnižom temperaturom oko 6, a najvišom dnevnom oko 10 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do