Oglasio se RHMZ: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana, pripremite se za promenu

Dnevnik pre 57 minuta
Oglasio se RHMZ: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana, pripremite se za promenu

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će od sredine dana na jugu zemlje biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 1 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 12, na krajnjem jugu oko 14 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom uz slab severozapadni vetar, s najnižom temperaturom oko 6, a najvišom dnevnom oko 10 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, najviše do 12 stepeni

Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, najviše do 12 stepeni

NIN pre 32 minuta
RHMZ upozorava na pogoršanje vremena: Večeras prvo pogađa ovaj deo, a onda i celu Srbiju

RHMZ upozorava na pogoršanje vremena: Večeras prvo pogađa ovaj deo, a onda i celu Srbiju

Mondo pre 31 minuta
(Mapa) Vremenski preokret usred dana! Promena počinje na jugozapadu, onda se širi na celu Srbiju: Oglasio se RHMZ, evo gde se…

(Mapa) Vremenski preokret usred dana! Promena počinje na jugozapadu, onda se širi na celu Srbiju: Oglasio se RHMZ, evo gde se očekuje sneg

Blic pre 1 sat
Krenulo je! Kiša već zahvatila deo Srbije, a ovde pada i sneg: Evo šta sledi do kraja dana i tokom vikenda

Krenulo je! Kiša već zahvatila deo Srbije, a ovde pada i sneg: Evo šta sledi do kraja dana i tokom vikenda

Telegraf pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 6. do 8. februara)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 6. do 8. februara)

Pressek pre 1 sat
Stiže nagla promena, preokret usred dana! RHMZ se oglasio: Spremite se za ovo već danas!

Stiže nagla promena, preokret usred dana! RHMZ se oglasio: Spremite se za ovo već danas!

Telegraf pre 2 sata
U petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguće padavine

U petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguće padavine

Vranje news pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Slavko Ćuruvija fondacija: 160 verbalnih napada na novinare u januaru

Slavko Ćuruvija fondacija: 160 verbalnih napada na novinare u januaru

Cenzolovka pre 11 minuta
Na Institutu BioSens otvoren amfiteatar posvećen Vasku Sazdovskom

Na Institutu BioSens otvoren amfiteatar posvećen Vasku Sazdovskom

N1 Info pre 26 minuta
UNS: Bujošević nije potpisao ugovor o radu na funkciju v.d. generalnog direktora RTS-a

UNS: Bujošević nije potpisao ugovor o radu na funkciju v.d. generalnog direktora RTS-a

Beta pre 37 minuta
Amfiteatar BioSens-a posvećen Vasku Sazdovskom - naučniku stradalom u padu nadstrešnice

Amfiteatar BioSens-a posvećen Vasku Sazdovskom - naučniku stradalom u padu nadstrešnice

Radio 021 pre 27 minuta
Vek i po Crvenog krsta

Vek i po Crvenog krsta

RTK pre 21 minuta