"Cela priča je rijaliti, katastrofa, ne dao bog nikom" Komšije Milice Todorović usred skandala otkrile šta se dešavalo u kraju i iza kamera (foto)

Kurir pre 6 sati
Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina.

Nakon gala proslave rođenja deteta, oglasila se zakonita supruga njenog partnera koja tvrdi da je sa njim u braku već 19 godina. Takođe, ona navodi da njen suprug ne želi da se razvede, ali i da je upoznala pevačicu mesec dana pred porođaj. Ekipa Kurira posetila je kraj u Beogradu gde živi Milica Todorović i porazgovarala sa komšijama o skandalu koji trese region. Komšinica koja tvrdi da živi blizu pevačice navodi da je Milicu uglavnom viđala samu, a da za muškarca
Blic pre 1 sat
Blic pre 5 sati
Telegraf pre 5 sati
Blic pre 6 sati
Blic pre 7 sati
Mondo pre 6 sati
Kurir pre 6 sati
