Studenti pozvali na protest u Orašcu 15. februara: Tamo gde je sloboda prvi put dobila glas

Luftika pre 38 minuta
Studenti pozvali na protest u Orašcu 15. februara: Tamo gde je sloboda prvi put dobila glas

Studenti u blokadi Univerziteta u Kragujevca pozvali su na protest na Sretenje, 15. februara, u Orašcu.

U Orašcu je za vođu bune protiv dahija, odnosno Prvog srpskog ustanka 1804. godine izabran Karađorđe Petrović. “Okupljamo se tamo gde je zakon prvi put dobio svoje ime, pa krećemo put mesta gde je sloboda prvi put dobila svoj glas da spojimo ono što istorija nikada nije razdvajala”, naveli su studenti. U svojoj objavi su dodali i poruku: “Između ustanka i Ustava – stojimo mi”. Prema prvim najavama, okupljanje u Kragujevcu, nakon čega će se krenuti u Orašac, gde će
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

“Sretnimo se ponovo” – studenti iz Kragujevca pozvali na veliki skup na Sretenje

“Sretnimo se ponovo” – studenti iz Kragujevca pozvali na veliki skup na Sretenje

Glas Šumadije pre 23 minuta
Studenti zovu na protest 15. februara: Kragujevac, pa svi zajedno u Orašac

Studenti zovu na protest 15. februara: Kragujevac, pa svi zajedno u Orašac

Bujanovačke pre 9 minuta
Studenti planiraju veliki skup u Orašcu na Sretenje

Studenti planiraju veliki skup u Orašcu na Sretenje

Nedeljnik pre 24 minuta
Sretanje na Sretenje: Gde će biti organizovano okupljanje u Kragujevcu

Sretanje na Sretenje: Gde će biti organizovano okupljanje u Kragujevcu

Vreme pre 13 minuta
Između ustanka i ustava – stojimo mi: Studentski skup „Sretnimo se ponovo” na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu

Između ustanka i ustava – stojimo mi: Studentski skup „Sretnimo se ponovo” na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu

Danas pre 39 minuta
Detalji velikog studentskog protesta na Sretenje: Student Mihajlo za N1 o satnici i programu

Detalji velikog studentskog protesta na Sretenje: Student Mihajlo za N1 o satnici i programu

N1 Info pre 1 sat
Ovo je satnica velikog studentskog protesta na Sretenje

Ovo je satnica velikog studentskog protesta na Sretenje

Vranje news pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KarađorđeKragujevacOrašacstudentiprotestSretenje

Društvo, najnovije vesti »

Slavko Ćuruvija fondacija: 160 verbalnih napada na novinare u januaru

Slavko Ćuruvija fondacija: 160 verbalnih napada na novinare u januaru

Cenzolovka pre 33 minuta
Pripreme terena za izbore: Bujica prorežimskih medija, jačanje monopola i satanizacija kritike

Pripreme terena za izbore: Bujica prorežimskih medija, jačanje monopola i satanizacija kritike

Mašina pre 4 minuta
Otvorena rekonstruisana Gimnazija u Mladenovcu

Otvorena rekonstruisana Gimnazija u Mladenovcu

N1 Info pre 3 minuta
Pronađeno telo žene u niškom naselju Palilula

Pronađeno telo žene u niškom naselju Palilula

Beta pre 39 minuta
Pojeftinila nafta za tri odsto

Pojeftinila nafta za tri odsto

Kamatica pre 43 minuta