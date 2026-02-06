Studenti pozvali na protest u Orašcu 15. februara: Tamo gde je sloboda prvi put dobila glas

Studenti u blokadi Univerziteta u Kragujevca pozvali su na protest na Sretenje, 15. februara, u Orašcu.

U Orašcu je za vođu bune protiv dahija, odnosno Prvog srpskog ustanka 1804. godine izabran Karađorđe Petrović. “Okupljamo se tamo gde je zakon prvi put dobio svoje ime, pa krećemo put mesta gde je sloboda prvi put dobila svoj glas da spojimo ono što istorija nikada nije razdvajala”, naveli su studenti. U svojoj objavi su dodali i poruku: “Između ustanka i Ustava – stojimo mi”. Prema prvim najavama, okupljanje u Kragujevcu, nakon čega će se krenuti u Orašac, gde će