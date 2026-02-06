Produžen rok za prijavu nelegalnih objekata u Čačku, punktovi rade produženo

ČAČAK – U Čačku je produžen rok za prijavu nelegalnih objekata prema zakonu “Svoj na svome“ do 9. februara, a prijavni punktovi radiće produženo, uključujući i vikende, kako bi se građanima olakšalo evidentiranje nepokretnosti.

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, svi punktovi radiće subotom i nedeljom od 7 do 15 časova, dok će punkt za prijavljivanje građana u Startap centru tokom vikenda raditi do ponoći. Prema njegovim rečima, do sada je u Čačku primljeno više od 10.000 prijava nelegalnih objekata, ne računajući prijave podnete putem poštanskih šaltera i elektronskim putem. Kako je naveo, reč je o rekordnom odzivu građana, a veliki broj prijava i dalje pristiže, zbog čega je rok i