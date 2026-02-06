Četvrti dan protesta zaposlenih u TOK: Od ponedeljka kreće primena „Mrdićevih zakona“

Četvrti dan protesta zaposlenih u TOK: Od ponedeljka kreće primena „Mrdićevih zakona"

Zaposleni u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) i danas su, četvrti dan zaredom, izašli na 10 minuta ispred zgrade Specijalnog suda na protest protiv izmena pravosudnih zakona koje je u Skupštini predložio poslanik SNS Uglješa Mrdić..

Primena „Mrdićevih zakona“ bi trebalo da počne od ponedeljka i tada teče rok od 30 dana, kada bi svi upućeni tužioci morali da se vrate u matična tužilaštva, a ta se promena najviše odnosi na TOK, u kome je više od 50 odsto tužilaca je upućeno, javlja N1. Komesar Mekgrat ministru Vujiću: Obustavite primenu izmena zakona i konsultujte Venecijansku komisiju Komesar za pravosuđe Evropske unije Majk Mekgrat pozvao je na sastanku u Briselu sa ministrom pravde Srbije
