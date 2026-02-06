Vanredno stanje zbog nevremena u Portugaliji produženo do 15. februara

Vlada odlučila da proglasi stanje nepredviđenih okolnosti „u područjima sa većim rizikom od poplava”

Vanredno stanje zbog kontinuiranog nevremena biće ponovo produženo u kontinentalnom delu Portugalije za još sedam dana, do 15. februara, izjavio je danas premijer te zemlje Luis Montenegro. "Znamo da ćemo i dalje imati tešku situaciju koja će produžiti uslove koji su opravdali uvođenje vanrednog stanja", rekao je Montenegro u saopštenju, prenosi CNN Portugal. Pored produženja vanrednog stanja, portugalska vlada je odlučila da proglasi stanje nepredviđenih okolnosti