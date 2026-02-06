Vlada donela zaključak za umanjenje računa za struju u šest okruga zbog snežnih padavina

To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Kolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključak kojim je naloženo da se građanima koji su tokom januara, usled snežnih padavina, bili bez električne energije nenajavljeno, duže od 24 sata u kontinuitetu umanji celokupan iznos računa. To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Kolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Zaključkom su preduzeća Elektrodistribucija Srbije