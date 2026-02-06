Vlada donela zaključak za umanjenje računa za struju u šest okruga zbog snežnih padavina

Politika pre 1 sat
Vlada donela zaključak za umanjenje računa za struju u šest okruga zbog snežnih padavina

To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Kolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključak kojim je naloženo da se građanima koji su tokom januara, usled snežnih padavina, bili bez električne energije nenajavljeno, duže od 24 sata u kontinuitetu umanji celokupan iznos računa. To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Kolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Zaključkom su preduzeća Elektrodistribucija Srbije
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Vlada Srbije donela važnu odluku! Smanjuju se računi za struju za ovu grupu građana, ovo su svi detalji

Vlada Srbije donela važnu odluku! Smanjuju se računi za struju za ovu grupu građana, ovo su svi detalji

Blic pre 1 sat
Hitna odluka: Umanjuju se računi za struju ovoj grupi građana

Hitna odluka: Umanjuju se računi za struju ovoj grupi građana

Pravda pre 1 sat
Vlada Srbije: Umanjenje računa potrošačima koji su duže od 24 sata bili bez struje

Vlada Srbije: Umanjenje računa potrošačima koji su duže od 24 sata bili bez struje

Serbian News Media pre 1 sat
Građanima koji su u januaru duže od dan bili bez struje umanjenje računa

Građanima koji su u januaru duže od dan bili bez struje umanjenje računa

Šabačke novosti pre 1 sat
Vlada Srbije: Umanjenje računa potrošačima koji su duže od 24 sata bili bez struje

Vlada Srbije: Umanjenje računa potrošačima koji su duže od 24 sata bili bez struje

Biznis.rs pre 1 sat
Vlada Srbije: Umanjenje računa potrošačima koji su duže od 24 sata bili bez struje

Vlada Srbije: Umanjenje računa potrošačima koji su duže od 24 sata bili bez struje

Radio sto plus pre 1 sat
Umanjenje računa građanima koji su u januaru duže od 24 sata bili bez struje zbog snega

Umanjenje računa građanima koji su u januaru duže od 24 sata bili bez struje zbog snega

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeVlada Republike Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Delez potvrdio da je podneo zahtev za arbitražu Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova zbog nametnutih marži u…

Delez potvrdio da je podneo zahtev za arbitražu Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova zbog nametnutih marži u Srbiji

Danas pre 20 minuta
Efektiva poziva na bojkot Deleza

Efektiva poziva na bojkot Deleza

Danas pre 1 sat
Delez se oglasio o pokretanju arbitraže: Odluku nismo doneli olako, primena uredbe o maržama je dovela do značajnih gubitaka…

Delez se oglasio o pokretanju arbitraže: Odluku nismo doneli olako, primena uredbe o maržama je dovela do značajnih gubitaka (VIDEO)

Insajder pre 19 minuta
"Delez" zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja marži; Lazarević: Odolevamo pritiscima od septembra

"Delez" zatražio arbitražu u Vašingtonu zbog ograničenja marži; Lazarević: Odolevamo pritiscima od septembra

RTS pre 54 minuta
Nova mera NBS – skraćen rok menjačnicama

Nova mera NBS – skraćen rok menjačnicama

Sputnik pre 54 minuta