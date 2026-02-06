Vlada Srbije: Umanjenje računa potrošačima koji su duže od 24 sata bili bez struje

Biznis.rs pre 27 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Vlada Srbije: Umanjenje računa potrošačima koji su duže od 24 sata bili bez struje

tokom januara usled snežnih padavina

Vlada Srbije usvojila je danas zaključak kojim je naloženo da se građanima koji su tokom januara, usled snežnih padavina, bili bez električne energije, nenajavljeno, duže od 24 sata u kontinuitetu, umanji celokupan iznos računa. To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Кolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu, prenosi Beta. Zaključkom su preduzeća Elektromreža Srbije i Elektrodistribucija Srbije zadužena da snabdevačima
