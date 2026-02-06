Vlada Srbije: Umanjenje računa potrošačima koji su duže od 24 sata bili bez struje

Vlada Srbije usvojila je danas zaključak kojim je naloženo da se građanima koji su tokom januara, usled snežnih padavina, bili bez električne energije, nenajavljeno, duže od 24 sata u kontinuitetu, umanji celokupan iznos računa.

To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Кolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu. Zaključkom su preduzeća Elektromreža Srbije i Elektrodistribucija Srbije zadužena da snabdevačima električne energije dostave podatke o područjima u kojima je došlo do prekida u snabdevanju strujom u januaru ove godine, kao i podatke o krajnjim kupcima električne energije sa tih područja koji nisu imali struju duže od 24 sata kumulativno.