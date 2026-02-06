Le Monde o pravosuđu u Srbiji: Na meti Aleksandra Vučića

Radio 021 pre 1 sat  |  Le Monde, N1
Le Monde o pravosuđu u Srbiji: Na meti Aleksandra Vučića

Uticajni francuski medije Le Monde izvestio je o situaciji sa pravosuđen u Srbiji.

Od ponedeljka, 2. februara, desetine zaposlenih u srpskom tužilaštvu specijalizovanom za borbu protiv organizovanog kriminala (TOK) svakodnevno simbolično obustavljaju rad u devet časova, u trajanju od oko deset minuta, ispred suda u Beogradu gde se sudi nekim od najopasnijih kriminalaca sa celog Balkana, piše francuski Le Monde, prenosi N1. Članovi ovog elitnog tužilaštva protestuju protiv reforme pravosuđa koju je 30. januara proglasio nacionalistički predsednik
