„Sretnimo se ponovo“: Studenti pozvali na skup u Šumadiji na Sretenje

Kragujevački studenti u blokadi su objavili mesto gde će se na Sretenje održati veliki skup – Orašac.

Skup pod nazivom „Sretnimo se ponovo“ biće održan 15. februara u Orašcu, a prethodno će kolona vozila sa građanima i studentima sa trga Slobode u Kragujevcu krenuti put istorijskog mesta gde je podignut Prvi srpski ustanak. – Okupljamo se tamo gde je zakon prvi put dobio svoje ime, pa krećemo put mesta gde je sloboda prvi put dobila svoj glas, da spojimo ono što istorija nikada nije razdvajala. Između ustanka i ustava – stojimo mi. Sretnimo se ponovo, poručili su