VJT u Beogradu: Zaplena droge u Konjuhu nastavak istrage iz avgusta

Serbian News Media pre 31 minuta
VJT u Beogradu: Zaplena droge u Konjuhu nastavak istrage iz avgusta
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je zaplena pet tona kanabisa u selu Konjuh kod Kruševca realizacija nastavka istrage koju je 21. avgusta 2025. pokrenulo to tužilaštvo protiv dvojice osumnjičenih i zaplene dve tone te droge, upakovane za dalju prodaju u Zemunu. „Daljim operativnim radom Službe za borbu protiv droga Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu došlo se do saznanja koja su dalje vodila realizaciji koja je
