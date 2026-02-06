Ruskog generala Aleksejeva izrešetala žena? Ranjen pokušao da razoruža napadača, snimak otkriva istinu

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Ruskog generala Aleksejeva izrešetala žena? Ranjen pokušao da razoruža napadača, snimak otkriva istinu

Ruski general Vladimir Alekseјev (65), zamenik komandanta ruske voјne obaveštaјne službe GRU, teško јe ranjen jutros u Moskvi.

Prema navodima lista Komersant, napad se dogodio oko 7 časova po lokalnom vremenu na stepeništu stambene zgrade na Volokolamskom putu, gde Alekseјev živi. Napadač јe generala upucao više puta - u ruku, nogu i grudi. Iako ranjen, Alekseјev јe pokušao da razoruža napadača, nakon čega јe došlo do fizičkog obračuna u hodniku zgrade, ispred lifta. Napadač јe uspeo da pobegne sa lica mesta i za njim se i dalje traga. U zvaničnim saopštenjima navodi se da јe pucala
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ruski general u teškom stanju posle pokušaja atentata

Ruski general u teškom stanju posle pokušaja atentata

Vesti online pre 1 sat
Poznat po pregovorima sa Prigožinom: Ko je ranjeni general

Poznat po pregovorima sa Prigožinom: Ko je ranjeni general

Pravda pre 2 sata
Ruski vojni vrh na meti: Hronologija atentata na ruske generale od početka rata u Ukrajini

Ruski vojni vrh na meti: Hronologija atentata na ruske generale od početka rata u Ukrajini

NIN pre 2 sata
Ruskog generala izrešetala žena? Aleksejev ranjen pokušao da razoruža napadača, došlo do fizičkog obračuna u hodniku zgrade…

Ruskog generala izrešetala žena? Aleksejev ranjen pokušao da razoruža napadača, došlo do fizičkog obračuna u hodniku zgrade (video)

Kurir pre 3 sata
Ruski general Aleksejev upucan u svojoj zgradi: Otkriveni detalji napada na zamenika načelnika GRU

Ruski general Aleksejev upucan u svojoj zgradi: Otkriveni detalji napada na zamenika načelnika GRU

Večernje novosti pre 3 sata
Ruski general u teškom stanju posle pokušaja atentata

Ruski general u teškom stanju posle pokušaja atentata

N1 Info pre 4 sati
Ruski general upucan u Moskvi, Rusija optužuje Kijev za pokušaj atentata

Ruski general upucan u Moskvi, Rusija optužuje Kijev za pokušaj atentata

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GruMoskvaRusijaAtentatGeneral

Svet, najnovije vesti »

Iranski šef diplomatije: Razgovori sa SAD pozitivan i dobar početak

Iranski šef diplomatije: Razgovori sa SAD pozitivan i dobar početak

Danas pre 0 minuta
EU uvodi 20. paket sankcija Rusiji zbog rata protiv Ukrajine

EU uvodi 20. paket sankcija Rusiji zbog rata protiv Ukrajine

Danas pre 1 sat
Bela kuća uklonila video sa rasističkim prikazom Obame koji je podelio Tramp

Bela kuća uklonila video sa rasističkim prikazom Obame koji je podelio Tramp

Insajder pre 44 minuta
Tramp obrisao snimak na kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni

Tramp obrisao snimak na kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni

BBC News pre 15 minuta
EU formira snage od 300 vatrogasaca za borbu protiv šumskih požara

EU formira snage od 300 vatrogasaca za borbu protiv šumskih požara

RTV pre 30 minuta