Ruskog generala Aleksejeva izrešetala žena? Ranjen pokušao da razoruža napadača, snimak otkriva istinu

Ruski general Vladimir Alekseјev (65), zamenik komandanta ruske voјne obaveštaјne službe GRU, teško јe ranjen jutros u Moskvi.

Prema navodima lista Komersant, napad se dogodio oko 7 časova po lokalnom vremenu na stepeništu stambene zgrade na Volokolamskom putu, gde Alekseјev živi. Napadač јe generala upucao više puta - u ruku, nogu i grudi. Iako ranjen, Alekseјev јe pokušao da razoruža napadača, nakon čega јe došlo do fizičkog obračuna u hodniku zgrade, ispred lifta. Napadač јe uspeo da pobegne sa lica mesta i za njim se i dalje traga. U zvaničnim saopštenjima navodi se da јe pucala